adidas lancia la collezoine FW24 London Tennis

La tecnologia senza cuciture, presente nella T-Shirt AEROREADY FreeLift Pro da uomo e nella Polo AEROREADY FreeLift Pro, aiuta a ridurre eventuali fastidi nelle aree che possono sfregare durante i movimenti ad alta intensità, come la parte inferiore del braccio. Inoltre, il tessuto traforato che si estendono sotto il braccio, la schiena e il fianco del busto, migliorando la traspirazione nelle zone ad alta sudorazione e riducendo l'irritazione cutanea.

Stefanos Tsitsipas, tennista d'élite, ha dichiarato: "Ho sempre amato giocare sull'erba: la velocità e la sensazione della superficie la rendono una delle prove più emozionanti del nostro sport. Quest'anno, a Londra, so che giocherò contro i migliori del mondo, su una superficie velocissima e in una delle migliori atmosfere del tennis. Quindi, il mio piano è movimento e concentrazione. Concentrarmi sul punto da raggiungere, giocare sotto pressione e realizzare i miei colpi nei momenti più importanti.”

Sebbene l'intera collezione sia caratterizzata da uno spettro di colori bianco puro, le strutture in rilievo implementate alla base di alcuni pezzi creano l'aspetto di ombre più scure che scorrono lungo tutto il prodotto, richiamando le diverse sfumature di luce che si vedono su un campo in erba durante i mesi estivi.

Per soddisfare le esigenze del tennis su erba, la collezione è stata realizzata per garantire una maggiore mobilità, grazie alla costruzione FreeLift di adidas, che incorpora aree elastiche adattive sotto il braccio di ogni capo, per offrire ai giocatori una maggiore libertà di movimenti.

Per supportare i giocatori nella stagione più calda, la collezione include anche la tecnologia AEROREADY di adidas, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Questa tecnologia si combina con AIRCHILL per la AIRCHILL FreeLift T-Shirt Pro, una tecnologia adidas che aiuta i giocatori a sentirsi freschi grazie alla suddivisione in zone termiche, ai motivi in rilievo e agli strati di rete, che aiutano a ottimizzare il flusso d'aria durante gli allenamenti e le partite ad alta intensità.

La collezione di abbigliamento è realizzata in parte con materiali riciclati ed è disponibile nelle taglie XS-2XL per gli uomini e 2XS-2XL per le donne.

La collezione sarà presentata in anteprima ai tornei estivi di Londra e sarà indossata da atleti come Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Xinyu Wang, Dana Mathewson, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Angelique Kerber, Camila Osorio, Daria Kasatkina, Stefanos Tsitsipas, Alexander Davidovich-Fokina, Felix Auger-Aliassime, Martin de la Puente, Francisco Cerundolo, Jakub Menšík, Alex Michelsen e Luca Nardi.

Tutti i capi sono disponibili su https://www.adidas.it/ abbigliamento-tennis e tramite l'app adidas.