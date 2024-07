adidas presenta la nuova Ultraboost 5

Milano - Oggi, adidas presenta la Ultraboost 5. Riprogettata da zero, offre ai corridori il più alto ritorno di energia mai visto prima* grazie a una nuova struttura dell'intersuola con 9 mm in più di Boost.

La scarpa è stata progettata per coloro che vogliono ottenere il massimo dalla propria corsa e, per capire il rapporto dei runner con l'energia, adidas ha commissionato una ricerca che ha rivelato che un giovane su cinque di età compresa tra i 18 e i 24 anni (21%) indica i propri livelli di energia come la sua più grande preoccupazione in questo momento.

La dottoressa Eliza Filby, storica dell'evoluzione generazionale, che ha guidato la ricerca, afferma: "La nuova generazione è sottoposta a molte pressioni, conosce il burnt out e si sente disorientata per lo stato del mondo e l’ingente dissipazione di energia e tempo. Quando si tratta di scegliere su cosa concentrarsi, l'esercizio fisico come la corsa può spesso essere una delle prime cose da abbandonare. Il 60% di coloro che non dedicano allo sport tutto il tempo che vorrebbero, indica come motivo principale la mancanza di energia, nonostante le endorfine positive che rilascia".

Per coloro che cercano più energia nelle loro corse, adidas ha progettato la Ultraboost 5, che utilizza un'intersuola LIGHT BOOST™ reingegnerizzata con 9 mm di schiuma in più sotto il tallone e l'avampiede, che consente di ridurre il peso, di aumentare l'ammortizzazione e di ottenere un ritorno di energia sull'avampiede superiore del 2% rispetto alla Ultraboost Light 1. Come? L'intersuola Boost, offre una maggiore reattività e ammortizzazione nel tallone e nelle transizioni, rimbalzando istantaneamente alla sua forma originale quando il piede del corridore tocca il terreno, consentendogli di coprire una maggiore distanza col il medesimo dispendio di energia.

Inoltre, grazie alla nuova tomaia Primeknit adattiva, offre adattabilità e migliore vestibilità nelle zone chiave, migliorando la traspirabilità e garantendo condizioni ottimali ad ogni passo.

"Ultraboost è una vera e propria icona del running e questa è la nostra migliore versione", afferma Simon Lockett, Footwear Product Marketing Category Director di adidas. "L'82% delle persone che l'hanno provata dicono di preferire il suo ritorno di energia alle loro scarpe e il 70% afferma di essersi divertito di più mentre correva indossandola. Questo è sempre stato il superpotere di Ultraboost, specialmente ora che è tornato con più Boost e un peso più leggero che mai".

Per fare il pieno di energia, adidas ha collaborato con la nutrizionista e capitana adidas Runners, Kiara Mayo, realizzando ricette energetiche, studiate per offrire ai runner quella spinta necessaria prima e dopo la corsa, oltre a lanciare una serie di contenuti esclusivi in cui i leader del running di tutto il mondo - tra cui la fashion blogger e modella tedesca Caro Daur, l’influencer messicano Juan Bertheau e la modella e influencer brasiliana Jade Picon - condividono i loro consigli e trucchi per migliorare l'umore.

La Ultraboost 5 viene lanciata per uomini e donne in una base bianca e grigia con i colori brillanti "Spark Orange" e "Lucid Pink" per rappresentare l'esplosione di energia sprgionata dalla scarpa. Disponibili a partire da 180 euro, le Ultraboost 5 e Ultraboost 5X sono disponibili in negozio e online su https://www.adidas.it/scarpe-running-uomo , con accesso anticipato per i membri dell'adidas adiClub a partire da oggi.

Per saperne di più, visitare: https://www.adidas.it/scarpe-running-uomo . Seguite la conversazione su Instagram, TikTok e X usando #ULTRABOOST @adidasrunning