Columbia Omni-MAX™ per l'autunno 2024

Columbia Sportswear lancia la sua collezione di calzature per l'autunno 2024, caratterizzata dall’innovativa tecnologia Omni-MAX™ . Dopo il debutto in primavera, Omni-MAX™ ritorna in chiave invernale, per affrontare il freddo e le intemperie grazie alla stabilità, flessibilità e il comfort che la caratterizzano.

Punta di diamante è il modello Konos™ TRS OutDry Mid. Questa scarpa è dotata del sistema Omni-MAX™ che combina ammortizzazione adattiva, stabilità migliorata e trazione ottimale. Questa nuova versione è progettata per garantire velocità e comodità, permettendo di muoversi rapidamente in montagna su qualsiasi superficie e garantendo al contempo supporto durante le lunghe escursioni.

Il modello Konos™ TRS OutDry Mid presenta una tomaia impermeabile e traspirante OutDry™ oltre al sistema Navic Fit™, che offre una chiusura naturale del mesopiede per mantenere i piedi asciutti e stabili in qualsiasi condizione. L'intersuola TECHLITE+™ è progettata per sostenere il tallone, assicurando un equilibrio ottimale, mentre le cupole di deflessione nell'avampiede e nel tallone attutiscono gli impatti, riducendo lo stress sul piede. Con un'ammortizzazione eccezionale e un assorbimento degli urti su terreni accidentati, si ottengono un movimento migliorato e una falcata più efficiente. Infine, grazie alla suola resistente e aderente Adapt Trax™, non ci si dovrà preoccupare delle condizioni di bagnato e fango. Inoltre, la scarpa presenta una tomaia in mesh tecnico con sovrapposizioni senza cuciture per un maggiore supporto.