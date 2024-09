Cisalfa Sport: condividi la passione

Il running, alla base di molte discipline sportive, è uno sport che promuove il benessere generale: non è solo uno sport ma un viaggio verso la scoperta di sé stessi. L’esperienza del running è passione, energia e pura libertà, è un modo per riconnettersi con il proprio corpo e la propria mente.

Cisalfa Sport, player leader nel mondo dello sport, sa che ogni passo è una sfida e un’opportunità per migliorare, per trovare equilibrio tra mente e corpo. Condividendo la stessa passione dei suoi runner, e non solo, presenta per l’Autunno i nuovi modelli di scarpe da running, pensati per affrontare ogni condizione grazie alla tecnologia GORE-TEX che garantisce impermeabilità e traspirabilità. I migliori brand come New Balance, HOKA, Asics e Brooks, disponibili negli Store Cisalfa Sport, su www.cisalfaspot.it e app, uniscono nelle nuove proposte comfort e performance, senza rinunciare a stile e sicurezza.

Il nuovo modello New Balance, Fresh Foam X 1080 v14, è un perfetto mix di design moderno e innovazione tecnologica. Questa scarpa garantisce una corsa fluida grazie all'intersuola Fresh Foam X, realizzata con circa il 3% di materiali a base biologica, che offre un'ammortizzazione superiore per un comfort eccezionale. Questo modello, inoltre, si distingue per la linguetta con soffietto, che assicura una calzata sicura e avvolgente, ideale per chi cerca stabilità e morbidezza in ogni passo.

HOKA presenta il modello Clifton 9 GTX la loro scarpa best seller perfetta per affrontare le lunghe distanze in qualsiasi condizione climatica. Impermeabile e con tecnologia GORE-TEX Invisible Fit, è un’evoluzione del classico Clifton con materiali riciclati e pod di trazione. La silhouette riflettente a 360 gradi e la costruzione in mesh offrono protezione e performance impeccabili.

Asics presenta GT 2000 12 GTX una scarpa stabile e versatile con tomaia in GORE-TEX. Per garantire uno stacco più energico e una morbidezza ineguagliabile GT 2000 12 GTX ha l’intersuola con un’ammortizzazione FF BALST PLUS con tecnologia PureGEL. Il 3D GUIDANCE SYSTEM ottimizza la transizione dal tallone alla punta per una corsa più fluida e confortevole.

Infine, Brooks presenta il modello Ghost 16 GTX che combina l’iconica ammortizzazione morbida della classica Ghost con una protezione extra ad ogni passo. Una scarpa sostenibile realizzata con il 52,1% di materiali riciclati provenienti da bottiglie di plastica.