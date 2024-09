adidas lancia Adizero Adios Pro 4 e Adizero Evo SL

Introdotta per la prima volta nel mercato nel 2020, la linea Adizero Adios Pro di adidas detiene un’eredità da primato, con cinque record mondiali e 73 vittorie in importanti gare su strada vinti.

Forte di questo Heritage, adidas inaugura una nuova stagione di maratone autunnali che debutteranno a Berlino il prossimo fine settimana presentando i nuovi modelli Adizero Adios Pro 4, progettata per ottenere prestazioni di alto livello, e Adizero Evo SL, una scarpa da allenamento veloce ispirata alla Adizero Adios Pro Evo 1 da record. Queste nuove scarpe sono state progettate per aiutare gli atleti a raggiungere le massime prestazioni, sia il giorno della gara che in allenamento.

ADIZERO ADIOS PRO 4: caratteristiche

Testate a lungo con consumatori e atleti di alto livello in diversi paesi, tra cui corridori d'élite di Iten, Kenya, Giappone e Stati Uniti, le Adizero Adios Pro 4 combinano la comprovata ricerca tecnologica adidas con la nuova estetica del design Adizero. I team di designer, hanno tratto ispirazione dalle iconiche silhouette Pro per perfezionare e migliorare la nuova scarpa da corsa per ottenere prestazioni e velocità ottimali.

Gli aggiornamenti principali includono:

NUOVA GEOMETRIA DEL PUNTO ROCKER DELL'AVAMPIEDE

Ispirata alla rivoluzionaria Adizero Adios Pro Evo 1, il rocker dell'avampiede - il punto in cui la suola si curva verso l'alto sotto le dita o l'avampiede - è posizionato al 60% della lunghezza della scarpa. Questo è stato testato in laboratorio per innescare lo slancio in avanti e migliorare l'economia di corsa. Inoltre, la scarpa vanta un'intersuola Lightstrike Pro a tutta lunghezza, che offre ai corridori una sensazione di leggerezza e morbidezza quando i piedi toccano il suolo.

TOMAIA LIGHTLOCK

La scarpa presenta una tomaia in mesh leggero ed elasticizzato unidirezionale, prima nel suo genere, abbinata a bande di bloccaggio interne per una sensazione di aderenza e sicurezza quando si corre ad alta velocità. La tomaia è abbinata a un nuovo sistema di allacciatura che garantisce una calzata ottimale e sicura.

SUOLA LIGHTTRAXION

Dopo aver studiato gli schemi di battuta di alcuni dei principali atleti adidas, per capire dove fosse più necessaria l'aderenza, queste intuizioni sono state tradotte in una nuova suola modellata che mappa il materiale nelle aree chiave.

“Stiamo dando il via alla stagione autunnale delle maratone con un aggiornamento audace della nostra silhouette di maggior successo di sempre, la Adios Pro” dichiara Charlotte Heidmann, Global Category Director Running Footwear di adidas. “La scarpa è stata sviluppata con e per alcuni dei più veloci al mondo, tra cui Agnes Ngetich, Benson Kipruto e Amos Kipruto, sottolineando il nostro impegno a fornire ai nostri atleti innovazioni che favoriscano il loro ritmo di gara”.

Le Adizero Adios Pro 4 pesano circa 200 g (uomini) e 172 g (donne)*.

ADIZERO EVO SL : caratteristiche

Il team di esperti adidas ha reso accessibili i massimi vantaggi del franchise Adizero creando una scarpa da ginnastica veloce che fonde l'avanzata tecnologia da corsa con il DNA del design dell' innovativa Adizero Adios Pro Evo 1. Il design si ispira a questa silhouette iconica, caratterizzata da linee pulite e finiture bianche minimali, evidenziate da audaci tre strisce nere che si confondono man mano che la scarpa viene utilizzata.

Le caratteristiche principali includono:

SCHIUMA LIGHTSTRIKE PRO A TUTTA LUNGHEZZA

Con un peso di circa 188 g per le donne e 224 g per gli uomini*, le Adizero Evo SL sono le scarpe da allenamento più leggere dell’intera linea running di adidas. Dotata di intersuola Lightstrike Pro a tutta lunghezza e ad alta densità, senza elementi di irrigidimento, offre una sensazione fluida e dinamica. (* basato su una UK 8.5)

TOMAIA IN MESH INGEGNERIZZATO

Offrendo un sostegno mirato dove è più necessario, la tomaia in engineered mesh è progettata per migliorare la traspirabilità.

DISPONIBILITà SUL MERCATO

Caratterizzate dalla gamma cromatica della linea Adios Pro DNA, la Adizero Adios Pro 4 saranno disponibili al costo di 250 euro da gennaio 2025 negli store autorizzati, su adidas.com e tramite l'applicazione adidas flagship.

Le Adizero Evo SL saranno disponibili sul mercato al prezzo al pubblico di 150 euro a partire da marzo 2025, con un lancio limitato a partire dal 15 ottobre 2024 sull'applicazione adidas. Per saperne di più: Uomo/Donna

Le scarpe sono presentate sul mercato insieme ad una nuova gamma di abbigliamento, ispirata al trionfale “suono della vittoria” al traguardo durante la competizione. La linea apparel comprende una tuta Adizero pronta per la gara e una calzamaglia Adizero Control Short, realizzata con la tecnologia RHEON™, che supporta e controlla attivamente il movimento muscolare.