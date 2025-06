Cisalfa Sport e Nike a Villa Adriana

Un evento esclusivo ha trasformato Villa Adriana, patrimonio mondiale dell’UNESCO, in uno scenario unico dove storia e innovazione si sono incontrate per celebrare il lancio della nuova Nike Vomero 18 , una delle calzature più iconiche del running contemporaneo.

Villa Adriana simbolo di benessere, cultura e vita attiva già in epoca imperiale, rappresenta oggi un ponte ideale tra la grandezza del passato e la ricerca del futuro. Un contesto in cui la Vomero 18, frutto di 20 anni di evoluzione tecnica, si è presentata come la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.

In un’esperienza immersiva, tra le rovine dell'antica residenza dell’imperatore Adriano, una crew di runner guidati dai coach Nike Najla Aqdeir e Ithocor Meloni hanno avuto l’opportunità di testare la nuova Vomero 18. Accanto a loro hanno partecipato anche due grandi protagonisti dell’atletica italiana: Eloisa Coiro, specialista degli 800 metri e pluricampionessa nazionale, e Lorenzo Simonelli, primatista italiano nei 60 ostacoli indoor e nei 110 ostacoli outdoor. Entrambi si sono raccontati, condiviso aneddoti di carriera, esperienze di allenamento e riflessioni sul futuro sportivo, con uno sguardo rivolto ai prossimi Mondiali di Atletica di Tokyo. Gli atleti hanno apprezzato le performance della nuova scarpa apprezzandone la capacità di unire comfort, reattività e protezione in un unico modello. "La trovo perfetta per i miei allenamenti – ha spiegato Eloisa – perché è morbida e protettiva, soprattutto nelle sedute più lunghe o nelle esercitazioni tecniche."

Il nuovo modello combina leggerezza reattiva della schiuma ZoomX con la stabilità e il supporto del nuovo composto ReactX, offrendo la massima ammortizzazione mai raggiunta da una scarpa da running Nike.