Grisport Outdoor A/I 2025: La Linea “Adventure” per il trekking stiloso e comodo

La stagione Outdoor Autunno-Inverno 2025 di Grisport si è aperta all’insegna di un binomio vincente: stile e comodità. Il marchio veneto ha presentato la nuova serie di scarponcini appartenenti alla Linea “Adventure”, ideali per vivere appieno l'esperienza della montagna e della campagna con un comfort senza precedenti.
Innovazione Tecnica per Comfort e Stabilità
Le calzature della Linea “Adventure” integrano diverse soluzioni tecniche all'avanguardia progettate per garantire leggerezza, resistenza e controllo del passo:
- Intersuola “Light”: Realizzata in poliuretano ultra-leggero con l’aggiunta di micro-bolle d’aria “extra”, assicura un’ammortizzazione superiore e una riduzione del peso complessivo.
- Support System®: Un nuovo sistema brevettato, fondamentale per un efficace bloccaggio del tallone. Questo è progettato specificamente per offrire un controllo perfetto del piede e un’ottima resistenza su ogni tipo di terreno.
Design e Dettagli Funzionali
Oltre all’innovazione interna, gli scarponcini sono curati nei dettagli per massimizzare la durata e la praticità:
- Tomaie Seamless: Tutte le tomaie – disponibili in tessuto, scamosciato o nabuk – sono realizzate senza cuciture. Questa tecnica costruttiva garantisce maggiore comfort, un peso ridotto e una durata extra del materiale.
- Resistenza e Aderenza: Gli scarponcini sono dotati di uno **spunterbo** per una maggiore resistenza della punta. La suola Vibram presenta inoltre un design molto definito, ottimizzato per garantire la massima aderenza su superfici diverse.
- Praticità: Su alcuni modelli è presente un particolare sistema che consente un’allacciatura rapida e veloce, ideale per chi cerca la massima efficienza durante le uscite all'aperto.
Con la Linea “Adventure”, Grisport si posiziona come partner ideale per chi desidera affrontare i sentieri autunnali e invernali senza rinunciare a tecnologia, sicurezza e stile.