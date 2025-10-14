Grisport Outdoor A/I 2025: La Linea “Adventure” per il trekking stiloso e comodo

La stagione Outdoor Autunno-Inverno 2025 di Grisport si è aperta all’insegna di un binomio vincente: stile e comodità. Il marchio veneto ha presentato la nuova serie di scarponcini appartenenti alla Linea “Adventure”, ideali per vivere appieno l'esperienza della montagna e della campagna con un comfort senza precedenti.