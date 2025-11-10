Il polacchino uomo Grisport: scarponcino per l'autunno-inverno in città

Con l'arrivo della stagione fredda, le esigenze di chi vive in città cambiano, richiedendo calzature che offrano protezione da piogge e basse temperature senza rinunciare all'estetica. Grisport , punto di riferimento nella produzione di calzature per il tempo libero e l'antinfortunistica, risponde a questa esigenza lanciando un nuovo modello di polacchino da Uomo alto, versatile e moderno.

Il nuovo scarponcino è l’ideale per affrontare il tragitto casa-lavoro o per le uscite serali. Il design unisce sapientemente l'eleganza necessaria per un contesto urbano e la robustezza tipica di un modello sportivo. Grisport dimostra ancora una volta la sua attenzione ai trend della moda attuali, focalizzandosi sempre sul garantire il massimo in termini di comfort e leggerezza.

Tecnologia Active: un passo avanti nel comfort

Questo polacchino fa parte della rinomata Linea Active, un brevetto esclusivo di Grisport che integra una serie di benefici tecnici per il benessere del piede:

Igiene e Freschezza: La soletta è progettata per favorire l' aerazione , supportata da un sottopiede ai carboni attivi che assicura un effetto igienizzante e anti-odore, facilitando il riciclo d'aria.

La soletta è progettata per favorire l' , supportata da un sottopiede ai che assicura un effetto igienizzante e anti-odore, facilitando il riciclo d'aria. Ammortizzazione e Massaggio: Le speciali molle incorporate sono studiate per massaggiare il piede ad ogni passo, mentre l’intersuola è realizzata in poliuretano con microbolle d’aria per una ammortizzazione ottimale.

Le speciali molle incorporate sono studiate per ad ogni passo, mentre l’intersuola è realizzata in poliuretano con microbolle d’aria per una ammortizzazione ottimale. Sicurezza e Aderenza: Il battistrada garantisce sicurezza essendo antistatico e altamente antiscivolo.

I polacchini Grisport sono disponibili sia nel classico scamosciato che in pelle, offrendo scelta tra le colorazioni più tradizionali e una moderna versione verde salvia, perfetta per chi cerca un tocco di colore distintivo.