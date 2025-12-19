Tuttosport.com
La magia del Natale di Cisalfa Sport per "il Natale degli alberi" del Comune di Milano

Un’installazione ecosostenibile realizzata con sci di recupero celebra i valori delle discipline invernali e l’energia della condivisione
Milano, dicembre 2025 – Quest’anno il Natale di Milano si arricchisce di un simbolo che unisce passione sportiva, sostenibilità e calore comunitario. Cisalfa Sport partecipa per la prima volta all’iniziativa “Il Natale degli Alberi” del Comune di Milano, inaugurando “La Magia dello Sport”: un’opera urbana che trasforma il cuore di Porta Garibaldi in un palcoscenico dedicato all’energia delle discipline invernali.

L’Albero di Sci: Sostenibilità e Visione

Situata in Piazza XXV Aprile, l’installazione è un abete non convenzionale alto 6 metri, ideato e prodotto in collaborazione con IAKI. La struttura è stata realizzata utilizzando decine di paia di sci di recupero donati dai premium partner Head, Salomon, Rossignol e Atomic. Illuminato da centinaia di luci LED che ne esaltano il profilo tecnico e dinamico, l’albero svetta come simbolo di partecipazione e innovazione, accogliendo cittadini e turisti fino al 4 gennaio.

Oltre all'installazione principale, l'impegno di Cisalfa Sport per la città si estende al territorio con il contributo all'illuminazione di Via Achille Fontanelli, nell'ottica di un Natale che anima anche le aree decentrate.

Lo Spirito dello Sport come Motore di Gioia

Il progetto nasce per condividere l’essenza più profonda dello sport durante le festività: quella capacità unica di unire le generazioni. L’installazione celebra il freddo che punge e i sorrisi che scaldano, trasformando la fatica della sfida in un momento di gioia collettiva. La scelta degli sci come elemento costruttivo non è casuale, ma racconta l'evoluzione di Cisalfa Sport nel "mondo neve", in una stagione che vede l'Italia al centro dei riflettori internazionali per gli sport invernali.

“Con il nostro albero vogliamo trasmettere ciò che lo sport rappresenta: energia, passione e voglia di stare insieme. Questi valori guidano la nostra identità e la nostra crescita nel mondo neve, dove puntiamo a diventare il punto di riferimento assoluto per tutti gli appassionati.” — Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing di Cisalfa Group.

Un’Esperienza Coinvolgente

Per rendere omaggio ai visitatori, l’area ospita uno speciale photo booth dove immortalare il proprio ricordo natalizio ai piedi dell’albero degli sci. Inoltre, è prevista un'attivazione dedicata che offre la possibilità di ottenere buoni sconto esclusivi, utilizzabili in tutti gli store della catena.

