Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sneaker Devisal by Grisport: Stile Giovanile e Design per il 2026

Scopri le nuove sneaker Devisal di Grisport: i modelli Hex e Pulse uniscono design fantasy, tecnologia e materiali premium per un look fresco e unico
2 min
Sneaker Devisal by Grisport: Stile Giovanile e Design per il 2026

Progetto Devisal: le nuove sneaker Grisport tra Design e Fantasy

Grisport inaugura il 2026 con il lancio di Devisal, un progetto innovativo nato dalla creatività di un team interno appassionato di tecnologia e mondi fantasy. Queste nuove sneaker sono state pensate per chi cerca uno stile fresco e giovanile, senza però scendere a compromessi sulla qualità costruttiva tipica del marchio italiano.

Qualità dei materiali e cura nei dettagli: i modelli Hex e Pulse

La collezione Devisal per il 2026 si concentra su due modelli principali: Hex e Pulse. Entrambe le calzature si distinguono per l'utilizzo di materiali di prima scelta e una lavorazione artigianale che emerge nei dettagli ricamati e impressi a fuoco. La struttura tecnica è progettata per il massimo comfort quotidiano:

- Tomaia in pelle e scamosciato per una resistenza superiore; - Sottopiede in pelle traspirante; - Intersuola in PU e battistrada in PU compatto per un'ottima ammortizzazione.

Colori e versatilità per ogni stagione

Le sneaker Devisal non sono solo belle da vedere, ma estremamente versatili. Pensate per essere indossate durante tutto l'anno, dalle stagioni Primavera-Estate fino all'Autunno-Inverno, sono disponibili in una vasta gamma cromatica. Puoi scegliere tra le eleganti tinte unite classiche o le dinamiche combo-colori come bianco-nero, nero-blu, grigio-nero e beige-nero, oltre alla variante bianca con dettagli colorati per un tocco di energia extra.

Con il progetto Devisal, Grisport conferma la sua leadership nel settore delle calzature per il tempo libero, portando una ventata di freschezza nel mondo delle sneaker di tendenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sport Outdoor

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS