L'evoluzione del trekking secondo Grisport: i dettagli della nuova linea Walker

Con l'arrivo della stagione calda, l'escursionismo si conferma una delle attività preferite per chi cerca un contatto diretto con la natura e un rifugio dalle temperature urbane. In questo contesto si inserisce la nuova proposta di Grisport, che con la linea Walker cerca di sintetizzare le necessità tecniche del camminatore moderno con un'estetica curata e versatile.

La collezione, che comprende modelli sia alti che bassi per uomo e donna, non si limita a offrire una calzatura per la montagna, ma punta a garantire un'esperienza di camminata fluida su diverse tipologie di terreno, dalle strade sterrate ai sentieri più impegnativi.

Materiali e costruzione: la scelta della qualità

Il cuore del progetto Walker risiede nella selezione dei pellami. A seconda del modello, la tomaia viene realizzata in pelle ingrassata, scamosciato o nabuk, materiali scelti per la loro capacità di adattarsi alla forma del piede pur mantenendo la necessaria resistenza.

Un elemento tecnico rilevante è il tirante laterale, progettato per migliorare la stabilità della calzata, fondamentale quando il terreno si fa sconnesso. La protezione è affidata a puntali in pelle o in pampass — una pelle rivestita in poliuretano — che preservano la scarpa e il piede dagli impatti accidentali.

Supporto tecnico e comfort sulla lunga distanza

La struttura della suola riflette l'approccio orientato alla performance del brand:

Il battistrada: L'utilizzo della gomma Vibram assicura il grip necessario su superfici scivolose o irregolari.

L'ammortizzazione: L'intersuola in poliuretano espanso è studiata per assorbire le vibrazioni, riducendo lo stress articolare durante le lunghe ore di cammino.

La calzata: Seguendo la filosofia costruttiva di Grisport, i volumi interni sono generosi. Questa scelta è pensata per offrire un extra-comfort, evitando compressioni eccessive anche dopo un utilizzo prolungato.

Cromatismo e versatilità estetica

Oltre agli aspetti tecnici, la linea Walker esplora una gamma cromatica particolarmente ampia, distaccandosi dai classici canoni dell'outdoor. Se le tonalità del marrone e del grigio rimangono i pilastri della collezione, compaiono varianti più contemporanee come il verde salvia, l'indaco e il rosso.

Questa varietà permette alla calzatura di uscire dai sentieri puramente tecnici per adattarsi anche a contesti di viaggio o tempo libero, confermando la tendenza attuale che vede l'attrezzatura da montagna sempre più vicina a un utilizzo quotidiano e consapevole.