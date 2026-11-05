Grisport presenta “Hiking +”: i nuovi scarponcini per vivere la montagna d'autunno e d'inverno
Dall’esperienza outdoor di Grisport (Castelcucco, TV) nasce la nuova linea Hiking +: calzature studiate per affrontare sentieri invernali, boschi innevati e climi rigidi all’insegna di protezione, aderenza e comfort prolungato.
Disponibili in versione mid (alta) o low (bassa) con calzata unisex, i modelli combinano materiali di alta qualità e tecnologie brevettate proprietarie per garantire prestazioni elevate su ogni tipo di tracciato.
Caratteristiche tecniche e materiali
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Costruzione suola: battistrada in poliuretano compatto per la massima trazione sui terreni sconnessi, abbinato a un'intersuola in poliuretano espanso studiata per assorbire gli impatti durante la camminata.
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Tomaie premium: finiture in pregiata pelle “Dakar” ingrassata o combinazioni di scamosciato e tessuti tecnici anti-strappo.
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Varianti colore: gamma versatile che spazia dal classico marrone scuro alle tonalità contemporanee come il verde salvia e il violetto.
I due brevetti Grisport a bordo
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Membrana Gritex®: barriera idrorepellente e isolante ideata per proteggere efficacemente il piede da pioggia, fango e freddo, mantenendo la traspirabilità.
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Support System®: sistema anti-torsione alla caviglia. La struttura integrata blocca il tallone attraverso l'allacciatura, unendo un nucleo rigido interno per la massima stabilità e un guscio esterno leggero, flessibile e anti-abrasione.
Scheda rapida del prodotto
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Destinazione d'uso: escursionismo, trekking leggero, outdoor invernale
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Profilo: Unisex | Versioni Mid (alta) e Low (bassa)
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Tecnologie chiave: Gritex® (protezione meteo) + Support System® (stabilità torsionale)
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Origine: Made in Italy (Castelcucco, Treviso)
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