SportLab, ecco il programma dell'evento

Domani alle ore 10.30 al via SportLab. Una maratona di interventi delle più alte rappresentanze dello sport, dalle istituzioni agli stakeholders, passando per chi ha scelto lo sport come mestiere e passione. Ecco il programma dell'evento:

10:30 – APERTURA

10:35 – INTERVISTA A ROBERTO MANCINI CT Nazionale di Calcio

11:05 LA FINANZA CREATIVA DEL CALCIO

MARCO FASSONE, Consulente fondo investimento Bain Capital

ALESSANDRO GIUDICE, autore di “La finanza del goal”

11:40 – INTERVISTA A IVAN GAZIDIS CEO AC Milan

11:50 – ATP FINALMENTE

CHIARA APPENDINO, Sindaca Città di Torino

ANGELO BINAGHI, Presidente FIT

MARCO MARTINASSO, Direttore Generale FIT

12:15 – INTERVISTA A STEVEN ZHANG Presidente FC Internazionale Milano

12:25 – CALCIO ANTI VIRUS

ALEKSANDER CEFERIN, Presidente UEFA

GABRIELE GRAVINA, Presidente FIGC

VITO COZZOLI, Presidente e AD di Sport e Salute S.p.A

13:10 – INTERVISTA A JAVIER TEBAS Presidente de La Liga

13:15 – TOKYO 2021: I GIOCHI SI FARANNO

THOMAS BACH, Presidente CIO

RAFFAELE CHIULLI, Presidente GAISF

FRANCESCO RICCI BITTI, Presidente ASOIF

13:40– INTERVISTA A FILIPPO TORTU Velocista recordman Italiano 100 mt

13:50 – IL BETTING FA BENE ALLO SPORT?

FABIO FELICI, Direttore Agenzia AGIMEG

GIAN MARIA FARA, Presidente EURISPES

FABIO SCHIAVOLIN, AD Snaitech

MARCO CANIGIANI, Direttore Marketing S.S. Lazio

14:30– INTERVISTA A ALESSANDRO ALTOBELLI Campione del Mondo ’82 Opinionista BeIN Sports

14:40 – E SE IL CALCIO AIUTASSE LA RIPARTENZA DEL PAESE?

GIULIO TREMONTI, Professore Avvocato Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

15:05 – INTERVISTA A ELENA LINARI Difensore Bordeaux e Nazionale Italiana

15:15 – FEMMINILE PLURALE

BEBE VIO, Campionessa Paralimpica

MILENA BERTOLINI, CT Nazionale Femminile

CRISTIANA CAPOTONDI, Capo Delegazione Nazionale Femminile

CAROLINA MORACE, Allenatrice e opinionista

16:00 – INTERVISTA A STEFANO DOMENICALI Chairman & CEO Automobili Lamborghini SpA

16:20 – IL PROSSIMO STADIO

ANDREA ABODI, Presidente ICS

GUIDO FIENGA, CEO AS Roma

16:55 – INTERVISTA A ADRIANO GALLIANI AD Monza Calcio

17:10 – OLIMPIADI MILANO - CORTINA 2026, LA GRANDE SFIDA ITALIANA

GIOVANNI MALAGÒ, Presidente CONI

EVELINA CHRISTILLIN, Presidente Fondazione Museo Egizio e consigliera FIFA

17:35 – INTERVISTA A NICOLÒ MELLI Cestista New Orleans Pelicans NBA

17:50 – LE LEGHE SOTTO I MARI

PAOLO DAL PINO, Presidente Lega Serie A

MAURO BALATA, Presidente Lega B

UMBERTO GANDINI, Presidente Lega Basket Serie A

MASSIMO RIGHI, Presidente Lega Pallavolo Serie A

COSIMO SIBILIA, Presidente LND

18:35 – GRANDE TORINO, LA COPPA ITALIA RITROVATA

MASSIMO NALLI, Presidente Suzuki Italia

18:45 – IL FUTURO DEL RUNNING IN ITALIA E NEL MONDO OLTRE LA PANDEMIA

ALESSIO PUNZI, Responsabile del Road Running di World Athletics

FRANCO FAVA, Giornalista ed ex Azzurro

FRANCA FIACCONI, runner e prima donna italiana a vincere la Maratona di NY

FABIO PAGLIARA, Segretario Generale FIDAL

DIEGO ROMARE, Direttore Marketing Marco Viti Farmaceutici

19:20 – EASY RYDER CUP

FRANCO CHIMENTI, Presidente FIG e Vicepresidente Vicario del CONI

GIAN PAOLO MONTALI, Direttore Generale progetto Ryder Cup 2023

LAVINIA BIAGIOTTI, Presidente Marco Simone, Golf & Country Club

19:40 – CHIUSURA

