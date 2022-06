Roland Garros, Garcia e Mladenovic trionfano in doppio

PARIGI (FRANCIA) - Festa dei tifosi parigini al Roland Garros, dove Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno trionfato nel doppio femminile sei anni dopo la prima volta. Sulla terra rossa della Capitale francese infatti le 'padrone di casa' hanno hanno vinto il secondo Slam della stagione battendo in tre set (2-6, 6-3, 6-2) nella finale le statunitensi Coco Gauff ('giustiziera' dell'azzurra Martina Trevisan e poi finalista nel singolare vinto dalla polacca e numero uno del mondo Iga Swiatek) e Jessica Pegula. Le due transalpine, che dopo essersi divise nel 2017 erano tornate a fare coppia a inizio stagione in Australia, dopo aver perso il primo set hanno cominciato la rimonta grazie anche il totale sostegno del pubblico parigino e si sono imposte nei due successivi, chiudendo in poco meno di due ore di gioco.