"Big Match", il podcast su consulenza e investimenti di BNL BNP Paribas

Le grandi storie sportive da sempre appassionano diverse generazioni in tutto il mondo, con i loro protagonisti e gli insegnamenti per affrontare e superare ostacoli e difficoltà. Proprio prendendo in prestito la metafora sportiva nasce “Big Match”, il nuovo podcast di BNL BNP Paribas per condividere e spiegare, attraverso la voce di Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti & Advisory BNL BNP Paribas, temi legati all’economia, alla finanza, ai mercati, agli investimenti con uno sguardo all’attuale contesto. La banca sceglie quindi lo strumento del podcast - un format innovativo, in costante crescita con oltre 11 milioni di ascoltatori mensili in Italia nel 2022 (fonte IPSOS) - e il parallelismo sport-finanza per rafforzare il proprio ruolo di “trusted companion”, al fianco di risparmiatori e investitori con responsabilità, know how e vision globale.