Milan Connect, arriva la Sim Card per i tifosi rossoneri

L’esordio è di quelli che avviene in una cornice importante: San Siro. Nel pre partita di Milan-Juventus, poi. Ma per lanciare la nuova iniziativa dedicata ai tifosi rossoneri, il club non poteva che sfruttare lo spettacolo sugli spalti di ieri sera. Quando si sono illuminati a bordo campo i led dedicati ad Ac Milan Connect . Ovvero la prima Sim Card dedicata ai supporter milanisti.

La collaborazione

L’innovativo progetto, nato dalla collaborazione tra la società di Via Aldo Rossi e il telco partner Afinna One, è il risultato di una sinergia unica tra il mondo dello sport e delle telecomunicazioni, che offrirà ai fan rossoneri più appassionati una connessione esclusiva al cuore del Milan. L’AC Milan Connect, infatti, è molto più di una semplice Sim card che unisce l'amore per il calcio e la connettività di alta qualità. Perché oltre che migliorare l'esperienza dei tifosi in tutto il mondo, può offrire una serie di vantaggi esclusivi che solo il Milan può garantire.

Connect Verse

Tra i principali vantaggi dei quali si potrà usufruire con AC Milan Connect c’è l’accesso a contenuti video esclusivi, ma anche a interviste inedite con i giocatori, ai dietro le quinte del mondo Milan, ecc. - tramite l'accesso alla piattaforma “Connect Verse”. Dopo essere stata introdotta al pubblico rossonero ieri, Ac Milan Connect verrà proposta in anteprima mercoledì 25 ottobre agli iscritti ai Milan Club con un’offerta speciale, mentre ci si può già iscrivere al pre lancio che verrà comunicato il dopo il primo novembre sul sito www.acmilanconnect.it.

Opportunità in pre lancio

Chi sottoscriverà la Sim al pre lancio avrà la possibilità di ritirarla a Casa Milan dalle mani di una leggenda rossonera, e di godere di una visita gratuita al Museo.