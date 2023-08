Tuttosport, promo esclusiva: l'edizione digitale in sconto al -70%

Tuttosport annuncia la promozione dell'estate sull'abbonamento digitale: 3 mesi a soli 14,90€ anziché 49,90€!

L'informazione sportiva non va in vacanza grazie all'offerta di Tuttosport, con la quale è possibile accedere in tempo reale a notizie sempre aggiornate e complete, risparmiando.

Già dalle 6 del mattino i lettori potranno consultare, con un semplice tocco, tutte le tematiche calcistiche, immergendosi nel mondo del fantacalcio e seguendo gli ultimi colpi di calciomercato, nell'attesa della ripartenza dei campionati. Completano il quadro dell'offerta contenuti multimediali speciali a portata di click, proprio come in edicola.