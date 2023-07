Il più grande schermo video del mondo illumina Las vegas

È uno degli eventi più spettacolari dell'anno ed è successo a Las Vegas. Il 4 Luglio, Giorno dell'Indipendenza americana, è stata illuminata la più grande sfera LED del mondo. Lo schermo è composto da circa 1,2 milioni di dischi LED, ed ogni disco contiene 48 singoli diodi LED. Ogni diodo è in grado di visualizzare 256 milioni di colori diversi. A settembre, la sfera sarà la sede di numerose attrazioni, da spettacoli di star ed eventi sportivi. La struttura sferica è la più grande del mondo con 157 metri di larghezza e 111 di altezza, e sarà in grado di ospitare 17.600 persone sedute con ulteriori 20.000 piedi. Una delle caratteristiche della sfera è di poter essere "personalizzabile" anche dall'esterno. La più recente trovata è stata quella di trasformarla in un enorme pallone da basket blu per pubblicizzare l'NBA.