Threads, 30 milioni di utenti in poche ore sul social di Meta 

L'arena digitale mondiale è stata invasa dalle sottoscrizioni ad un nuovo social media, si chiama Threads , che nel linguaggio delle piattaforme di microblogging significa "seguire il filo del discorso dei post, dei commenti, che vengono messi dagli utenti online". Questo nuovo social è "figlio" di Meta, la parent company ex Facebook fondata da Mark Zuckerberg , che è la proprietaria di Instagram ; la popolarissima applicazione per la condivisione di foto e video. Threads è collegato a Instagram , nel senso che gli utenti che hanno già un account possono importare sul nuovo profilo tutte le impostazioni (es: le persone che seguivano precedentemente) ed è un nuovo modo di condividere testi.

I vantaggi di Threads e la possibile rivalità con Twitter

Questa piattaforma è analoga a Twitter, della quale diventa il principale competitor a questo punto. Si tratta di un applicazione che consente agli utenti di scrivere dei post online cion un numero di caratteri maggiore rispetto a Twitter (500), di condividere link, fotografie, video (fino ad una durata di 5 minuti). In pochissime ore ha già raggiunto oltre i 20 milioni di iscritti. Il principale vantaggio è che derivando da Instagram, può contare su una base di circa 2 miliardi di utenti, e si candida a diventare il principale luogo di dibattito pubblico. Threads è già disponibile in un centinaio di paesi del mondo, non soltanto Stati Uniti, ma anche Canada, Giappone, Australia e Gran Bretagna. Un altro vantaggio può derivare dal periodo difficile che sta passando Elon Musk e il suo Twitter, potendo realmente impensierire e superare la piattaforma "dell'uccellino blu".