Wimbledon, avanzano Konta e Serena Williams. Out Barty, Gauff e Pliskova

Barty ko contro la Riske! Serena Williams passeggia sulla Navarro

Il tabellone degli ottavi femminili si è aperto con l'eliminazione clamorosa della numero 1 del Mondo Ashleigh Barty. L'australiana, campionessa del Roland Garros, si è arresa in tre set ad Alison Riske. L'americana, numero 55 del Mondo, si qualifica per i quarti con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3. Nel prossimo turno sfiderà Serena Williams: la campionessa americana, ex numero 1 del Mondo, ha battuto negli ottavi la spagnola Carla Suarez Navarro con il punteggio di 6-2, 6-2.

La Halep mette fine al sogno della Gauff

Oltre alla Williams, qualificate per i quarti di finale anche l'ucraina Elina Svitolina (6-4, 6-2 alla croata Petra Martic), la ceca Barbora Strycova (4-6, 7-5, 6-2 alla belga Elise Martens) e la cinese Shuai Zhang (6-4, 1-6, 6-2 alla ucraina Dayana Yastremska). Quest'ultima sfiderà Simona Halep: la ex numero uno del mondo e attuale numero 7 del ranking WTA, ha messo la parola fine alla favola della giovanissima statunitense Cori Gauff. La quindicenne prodigio di Atlanta, che ha incantato nella prima settimana del torneo, è stata battuta in due set dalla romena con il punteggio di 6-3, 6-3 in 1 ora e 17 minuti.