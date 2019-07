Wimbledon, Nadal ai quarti di finale con Querrey. Ok anche Djokovic

LONDRA (Inghilterra) – Rafael Nadal entra tra i magnifici otto di Wimbledon: il campione spagnolo, numero 3 del tabellone dello Slam inglese, ha superato in tre set il portoghese Joao Sousa, 6-2, 6-2, 6-2 in un’ora e 45 minuti. Nei quarti di finale l’avversario di Nadal sarà lo statunitense Sam Querrey che ha battuto 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 il connazionale Tennys Sandgren.

Goffin avanza e trova Djokovic

Approda ai quarti di finale anche l'altro spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 23 del tabellone e 22 del mondo, che ha battuto 6-3, 7-5, 6-2 il francese Benoit Paire in un'ora e 52 minuti. Non lascia l'erba di Wimbledon neanche il belga David Goffin, che ha battuto 7-6, 2-6, 6-3, 6-4 lo spagnolo Fernando Verdasco. L'avversario di Goffin sarà nientemeno che il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e campione in carica, che ha superato francese Ugo Humbert col punteggio di 6-3, 6-2, 6-3.