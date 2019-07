Djokovic trionfa a Wimbledon, Federer piegato in cinque set

LONDRA (Regno Unito) - Novak Djokovic è il campione dell’edizione 2019 di Wimbledon . Per il tennista serbo si tratta del quinto trofeo ai Championships, il terzo vinto in una finale contro Roger Federer. La finale di oggi, giocata sull'erba del Centre Court dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, entrerà di diritto nella storia del tennis non solo per la bellezza dei colpi ma anche perchè è stata risolta con la formula del tie-break sul 12-12, istituita ai Championships proprio da questa edizione. Il numero uno del mondo ha conquistato la vittoria sull’erba londinese di Wimbledon dopo una battaglia epica contro Roger Federer durata 5 ore e 2' con il punteggio di 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 (7-3).

Per Nole è il 16esimo Slam in carriera

Per il 32enne Djokovic, già campione lo scorso anno, è la 16esima prova del Grande Slam e ora può puntare deciso a raggiungere i suoi grandi rivali Federer e Rafa Nadal. Per il tennista elvetico resta l'amarezza per i due match-point falliti sul 9-7 a suo favore nel quinto set, con il servizio a disposizione. A quasi 38 anni, il fuoriclasse svizzero fallisce l'assalto alla nona corona a Wimbledon e al 21esimo torneo del Grande Slam. Con questa vittoria Djokovic consolida il primato nel ranking ATP.





William e Kate Middleton e Jeff Bezos tra i vip in tribuna

Tanti celebri spettatori a far da cornice a uno spettacolo tennistico eccezionale: in primo piano il principe William e Kate Middleton, che hanno assistito al match dal “Royal Box”, curiosità anche per la presenza di Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, con la sua nuova compagna Lauren Sanchez. In tribuna, fra gli altri, ecco anche Pippa Middleton, sorella della duchessa di Cambridge, l'ex tennista Stefan Edberg, l'attore britannico Benedict Cumberbatch e Brooklyn Beckham, figlio del calciatore ex Manchester United, Real Madrid e Milan, David.