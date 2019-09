Djokovic si ritira dagli Us Open per un problema alla spalla, Wawrinka ai quarti

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Novak Djokovic non riesce a difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Us Open ed esce di scena agli ottavi contro Wawrinka a causa di un problema alla spalla sinistra. Il torneo sul cemento newyorkese, dunque, perde il favorito numero uno per la vittoria finale, costretto a dare forfait dopo aver perso i primi due set e sotto 2-1 nel terzo. Il pubblico dell'Arthur Ashe Stadium non ha preso bene la decisione del serbo di ritirarsi e ha accompagnato la sua uscita dal campo tra i fischi. Rammarico da parte del numero uno al mondo: "È molto frustrante. Non sono il primo e non sarò l'ultimo a doversi ritirare da uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, ma se ho deciso di uscire dal campo è perchè avevo dolore e non riuscivo a giocare". Ai quarti ci va dunque lo svizzero Wawrinka, che in questa "campagna" newyorkese ha già fatto fuori Sinner e Lorenzi. Ad attenderlo al turno successivo c'è Medvedev che, intanto, ha superato per 3-1 il tedesco Koepfer.