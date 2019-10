Wta Finals: Bertens supera Barty. Ok Bencic

SHENZEN - Il cambio in corsa non giova ad Ashleigh Barty. Dopo il forfait di Naomi Osaka alle Wta Finals di Shenzen per un infortunio alla spalla, è subentrata nel gruppo rosso Kiki Bertens. L'olandese non ha perso tempo e ha superato in rimonta la numero uno del mondo con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Nell'altro incontro di giornata - sempre appartenente al gruppo rosso - è stata la svizzera Belinda Bencic a imporsi sulla ceca Pedra Kvitova in tre set (6-3 1-6 6-4).