Halep, Muguruza e Kontaveit ai quarti dell'Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo i verdetti di ieri, con il campo che ha decretato i primi due quarti di finale (Barty-Kvitova, Kenin-Jabeur) continua lo spettacolo all'Australian Open. La numero tre al mondo Simona Halep continua senza passi falsi il proprio torneo battendo la belga Mertens e approdando così ai quarti di finale. Percorso netto fin qui per la romena che non ha ancora perso un set e dopo aver superato l'avversaria con un doppio 6-4 nel prossimo turno affronterà l'estone Anett Kontaveit che ha battuto la polacca Swiatek rimontando il primo set, perso al tiebreak, con un doppio 7-5. Ai quarti anche la spagnola Gabrine Muguruza che ha impiegato un'ora e nove minuti per liquidare la numero dieci al mondo Kiki Bertens con un doppio 6-3.

Australian Open femminile: i risultati di oggi

Mertens-Halep: 4-6, 4-6

Kontaveit-Swiatek: 6-7, 7-5, 7-5

Muguruza-Bertens: 6-3, 6-3