Federer salta il Roland Garros: si è operato al ginocchio

TORINO - Lungo stop per Roger Federer. Il tennista svizzero, dopo i fastidi avvertiti al ginocchio della gamba destra, ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera. A dare la notizia è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Troppo forte il dolore per tentare di resistere. Il numero tre al mondo sarà dunque costretto a saltare tutti i tornei sul rosso, tornando giusto in tempo per giocare quelli sul suo terreno preferito, l'erba. "Il mio ginocchio destro mi ha dato un po' di fastidi. Speravo che andasse via, ma dopo un esame e una discussione con il mio team, ieri ho deciso di sottopormi a un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera. Dopo la procedura, i medici hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi di una completa guarigione. Di conseguenza, sfortunatamente salterò Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e il Frech Open. Sono grato per il supporto di tutti. Non vedo l'ora di tornare presto a giocare, ci vediamo sull'erba".