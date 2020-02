Acapulco, Nadal batte Dimitrov e vola in finale: sfiderà Fritz

ACAPULCO (MESSICO) - Rafa Nadal vola in finale all'Abierto Mexicano Telcel, torneo Atp 500 con un montepremi di 1.845.265 dollari che si sta disputando sul cemento messicano di Acapulco. Il mancino di Manacor, numero uno del tabellone e due del ranking mondiale, ha battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov, settima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2. Tutto facile per il maiorchino che in finale se la vedrà contro l'americano Fritz, uscito vincitore nel derby contro Isner in semifinale (2-6, 7-5, 6-3).

Nadal imbattibile

Nadal, ora avanti 13-1 negli scontri diretti col bulgaro, va a caccia del terzo titolo nel torneo messicano (2005 e 2013 gli altri successi) forte di un cammino quasi inarrestabile: zero set concessi e appena 20 giochi persi nell'arco dei primi quattro incontri. Sulla sua strada troverà Fritz, 22enne californiano, numero 35 del mondo e alla quinta finale in carriera nel circuito maggiore (solo un successo però, nel 2019 a Eastbourne).

Nadal: "Sto bene, ma Fritz ha grandi colpi"

"Sono molto felice, una grande vittoria contro uno dei migliori giocatori al mondo e un buon amico - commenta a caldo il maiorchino -. Penso di essere salito di livello durante il match, il che è positivo". A proposito di Fritz commenta: "Sta giocando bene - avverte il maiorchino -. Ha un gran servizio e colpi fantastici dalla linea di fondo. Sarà dura, so che dovrò giocare al massimo per batterlo e spero di essere pronto".