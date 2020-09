Binaghi: "In arrivo un torneo Atp in Sardegna a ottobre"

ROMA - Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, annuncia un nuovo torneo in Italia nel 2020: "Abbiamo chiesto e quasi ottenuto di organizzare un torneo Atp 250 in Sardegna ad ottobre, nella seconda settimana del Roland Garros" le sue parole durante la presentazione degli Internazionali d'Italia allo stadio Olimpico di Roma. Il torneo in Sardegna si disputerà a Pula, presso Forte Village, e potrà contare sulla partecipazione di tanti big tanti big. Il Roland Garros, a causa della pandemia, è in programma dal 21 settembre all'11 ottobre.