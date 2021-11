I Fantastici 8 per Torino: Berrettini e Tsitsipas i più ammirati, sorrisi per Djokovic

TORINO - I fantastici 8 per il centro di Torino. La gente quasi non ci crede, tra gridolini di ammirazione per il Dio Greco e l’applauso per il Re di Roma. Tsitsipas e Berrettini i più acclamati, ma anche Djokovic non scherza. Anzi, Nole, il numero uno del mondo, proprio si diverte, dando il ciak ufficiale alle Atp Finals che vengono ospitate sotto la Mole per quella che è la prima volta italiana in assoluto (e lo sarà per cinque anni). Un evento planetario, che sarà visto ovunque, con tv e collegamenti dal cuore della città (Piazza San Carlo) e dal PalaAlpitour e dai campi di allenamento allestiti per l’occasione. Loro, i Fantastici 8, si preparano, si godono la città, scattano foto e sorridono. Medvedev quasi si scioglie facendo il selfie di tiro, come Rublev con i jeans strappati e gli occhi glaciali. Zverev con gli occhiali fa un po’ il divo, più schivi Ruud e Hurkacz, ben contenti di essere nel gruppo, ovvio. Da domenica, sarà spettacolo. E Berrettini carica: «Dovrò gestire tante situazioni, e spero che tutti, tranne i box degli avversari, tifino per me». Per una bolgia tricolore.