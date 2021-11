Atp Finals, Medvedev vince al debutto: Hurkacz sconfitto

TORINO - Daniil Medvedev apre le Atp Finals 2021 di Torino battendo il polacco Hubert Hurkacz in tre set per 6-7(5), 6-3, 6-4 dopo 2 ore di gioco. Nella prima frazione il polacco fa pesare il suo servizio portando il numero 2 del mondo al tie-break e battendolo: Hurkacz è freddo quando conta, avanti 3-2 vince vince entrambi i punti sul servizio del campione dello Us Open 2021 per poi vincere 7-5 dopo 50 minuti. Medvedev cambia marcia e nei due successivi set piega l'avversario: in entrambe le frazioni il numero 2 del mondo strappa subito il servizio (2° e 1° gioco) difendendo il proprio turno di servizio senza concedere mai palla break. I parziali recitano rispettivamente 6-3, 6-4.

Il Gruppo Rosso è di scena al Pala Alpitour e sarà Matteo Berrettini a chiudere il programma affrontando il tedesco Alexander Zverev.