Atp Finals, Berrettini si infortuna: abbandona il campo in lacrime

TORINO - Matteo Berrettini è stato costretto a fermarsi per un problema agli addominali nel corso della gara d'esordio dell'Atp Finals di Torino contro Zverev. Il tennista azzurro, dopo un colpo, ha subito sentito un dolore al fianco. Accortosi della gravità della situazione, Berrettini ha gettato la racchetta a terra e ha urlato: "Non può essere". Subito dopo ha chiesto l'aiuto del fisioterapista. Dopo alcuni minuti di attesa, ha provato a tornare in campo, ma si è dovuto arrendere. La gara è stata interrotta dopo un'ora e quaranta. Zverev aveva vinto il primo set al tie break e conduceva 1-0 (con servizio a Berrettini) nel secondo.