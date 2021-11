Atp Finals, Sinner vince all'esordio. Hurkacz ko in due set

TORINO - Jannik Sinner si impone in due set contro Hubert Hurkacz. Esordio da sogno per l'altoatesino che ha vinto la sua prima gara in carriera alle Atp Finals. Una gara perfetta per il ventenne che ha liquidato il polacco in un'ora e 25 minuti con i parziali di 6-2, 6-2. Sinner, per accedere al prossimo turno, dovrà battere Medvedev e sperare nel ko di Zverev contro Hurkacz. Il numero 11 al mondo ha sostituito Berrettini e proprio al romano ha dedicato la vittoria scrivendo sulla telecamera: "Matteo sei un idolo". Il polacco subisce immediatamente un break nel primo set con Sinner che si porta sul 2-1. Nel quarto game il tennista azzurro salva tre palle break e vola sul 3-1. Nei successivi giochi Sinner riesce sempre a tenere il servizio chiudendo sul 6-2 il primo set in carriera alle Finals. Il secondo set segue il filone del precedente con il numero undici al mondo che riesce a breakkare Hurkacz al terzo game e in seguito a tenere sempre la battuta portandosi sul 5-2 e successivamente chiudendo nuovamente la contesa sul 6-2.