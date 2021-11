Atp Finals: Sinner lotta, ma va ko. Medvedev vince in tre set

Atp Finals: i risultati

Sinner spreca, Medvedev è implacabile

La sfida si è decisa al terzo set. Sinner strappa il servizio a Medved al quinto gioco e vince a zero il game successivo, portandosi sul 4-2. Medvedev commette due doppi falli, ma riesce a tenere il servizio e a strappare il break all'azzurro nel game successivo. Si arriva al tie break, che resta equilibratissimo: Sinner spreca due match point, mentre Medvedev non sbaglia un colpo e porta a casa il successo in poco meno di due ore e mezza.