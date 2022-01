Australian Open, Djokovic presente grazie a un permesso speciale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic difenderà il titolo all'Australian Open. Il campione serbo, infatti, è in partenza alla volta di Melbourne dove si terrà il primo torneo stagionale del Grande Slam. Per il numero uno al mondo gli organizzatori del torneo hanno fatto un'eccezione concedendogli un permesso speciale. Tutti i tennisti che parteciperanno al torneo, infatti, dovranno dimostrare di essersi vaccinati contro il Covid. Nole, che non ha mai dichiato di essersi vaccinato, godrà dunque di un lasciapassare e potrà così battagliare per conquistare il suo decimo titolo sul cemento australiano.