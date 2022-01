Malagò su caso Djokovic: "Mai vista gestione peggiore "

Giovanni Malagò, presidente del Coni è molto duro sulla gestione del caso Djokovic: "Mai visto una cosa gestita peggio di questa. Dando per scontato che organizzatori, governo australiano e Djokovic siano in buona fede, il problema è che non doveva succedere". Per il numero uno del Coni, "è dimostrato dal fatto che entro il 10 doveva dire se era vaccinato o no, poi non si capisce perchè non sia stato comunicato che il 16 abbia preso il Covid. Doveva comunicarlo. Se prima - ha continuato ai microfoni di Sky Sport - durante e dopo ha incontrato chiunque, allora la credibilità viene meno", ha aggiunto. "Dispiace per Nole, è 'italiano' e amato, io l'ho anche premiato. Siamo tutti tifosi di Djokovic, ma vorrei capire una cosa: se lui non avesse contratto il Covid, come dice, non avrebbe più giocato a tennis?".