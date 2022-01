Australian Open, Djokovic nel tabellone da "sospeso"

MELBOURNE (Australia) - Seppur in ritardo, è stato finalmente effettuato il sorteggio per gli Australian Open, dove spicca la presenza di Novak Djokovic al primo turno, messo di fronte al connazionale Miomir Kecmanovic. Lo scrive l'organizzazione del torneo su twitter, anche se è attesa ancora la decisione sul visto del campione serbo da parte del governo australiano. Il primo ministro Scott Morrison afferma che la rigida politica del suo governo nei confronti dei visitatori che non sono vaccinati per il Covid-19 non è cambiata e che ci sono delle differenze tra l'avere "un visto" e il "soddisfare le condizioni sanitarie per entrare nel Paese". Il numero 1 del tennis ha avuto il visto annullato all'arrivo la scorsa settimana quando è stata messa in discussione la sua esenzione dalla vaccinazione, ma ha vinto una battaglia legale che gli ha permesso di rimanere nel paese. Rischia ancora la prospettiva dell'espulsione. Il ministro dell'Immigrazione sta valutando la possibilità di annullare il suo visto.