Djokovic di nuovo in stato di fermo: tornerà nel centro migranti

Ancora un colpo di scena, l'ennesimo, nella vicenda legata a Novak Djokovic. Il numero uno del mondo è di nuovo in detenzione. Lo rendono noto i suoi avvocati. Per il governo australiano infatti, la presenza del tennista serbo, non vaccinato contro il Covid, "potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini". Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l'espulsione del serbo dal Paese. Secondo i media australiani Djokovic tornerà nel centro di detenzione per migranti in attesa che il suo appello contro la seconda cancellazione del suo visto da parte dell'Australia venga esaminato in tribunale alle 9.30 di domani.