Djokovic, addio agli Australian Open: ricorso respinto. Sarà espulso

Adesso è ufficiale : Novak Djokovic non potrà partecipare agli Australian Open . La Corte Federale ha infatti dato ragione al ministro dell'immigrazione, che venerdì scorso aveva annullato il suo visto per motivi di interesse pubblico. Il 34enne serbo rimarrà in stato di fermo fino alla definitiva espulsione dall'Australia. Il suo posto nel torneo verrà preso dall'italiano Salvatore Caruso, numero 150 al mondo.

Djokovic resta in stato di fermo: sarà espulso

"La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del tennista", si legge nella sentenza giunta alla vigilia dell'inizio del torneo durante il quale il serbo avrebbe tentato il record del 21° titolo del Grande Slam. L'ordine prevede anche il divieto di ritorno in Australia per i prossimi tre anni. Nessun colpo di scena. E' stata confermata la motivazione con cui il ministro aveva annullato il visto del tennista serbo. Secondo le autorità australiane Djokovic, non vaccinato contro il Covid-19 "potrebbe essere controproducente per gli sforzi di vaccinazione da parte di altri in Australia".