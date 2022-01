Nadal, che rimonta: trionfo agli Australian Open contro Medvedev

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nadal vince in rimonta al quinto set dopo 5 ore e 24 minuti di grande tennis contro Medvedev 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 e trionfa agli Australian Open per la seconda volta in carriera. È un traguardo storico: 21 Slam vinti, nessuno ci era riuscito mai. Il russo paga la forza dirompente dello spagnolo e la stanchezza, cedendo piano piano e sprecando la chance di diventare il primo nel ranking mondiale (resiste Djokovic).