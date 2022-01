Australian Open, Nadal leggendario: batte Medvedev e fa 21 Slam!

MELBOURNE (Australia) - Dopo una maratona da 5 ore e 25 minuti Rafael Nadal batte Daniil Medvedev, vince il suo 2° Australian Open in acrriera e conquista il suo 21° titolo dello Slam. Alla Rod Lever Arena il maiorchino numero 6 del mondo ha battuto il russo con il punteggio di 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5, si tratta della sua quarta vittoria in rimonta sotto 2 set a 0 in carriera ed è la prima vittoria, nell'era Open, che una finale viene risolta con tale rimonta.

La partita Medvede fa suo il 1 ° set (6-2 in 42') e anche il 2° dove per due volte rimonta il berak di svantaggio (annullando anche un set point) e poi al tie-break s'impone per 7-5 dopo 84' di gioco. Set che ha visto anche un piccolo imprevisto con un'invasione di campo. Il match sembra indirizzato verso il numero 2 del mondo ma Nadal continua a lottare e, grazie anche ad un calo fisico dell'avversario e a degli aggiustamenti tattici, vince 3° e 4° set con il punteggio di 6-4 prolungando il match al 5° set dopo 4 ore di gioco complessive.