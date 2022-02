Indian Wells, giallo Djokovic: iscritto ma non c'è nelle pubblicità

INDIAN WELLS - Pubblicata, con una grande sorpresa, la entry list (ovvero la lista degli iscritti) del BNP Paribas Open, meglio noto come Indian Wells Masters. La prima prova stagionale a livello di Atp Masters 1000 tornerà in scena, dopo due anni, nella consueta data di marzo. Il primo nome dell'elenco è il numero uno del mondo, Novak Djokovic. Il serbo è regolarmente iscritto ma per partecipare al torneo è previsto l'obbligo del vaccino anti Covid-19.