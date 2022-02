Dallas Open, Seppi eliminato agli ottavi da Brooksby

Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura di Andreas Seppi al "Dallas Open", torneo Atp 250 dal montepremi pari a 792.980 dollari, in corso sul veloce indoor del Styslinger/Altec Tennis Complex della Southern Methodist University nella metropoli texana, negli Stati Uniti. Il numero 100 del ranking Atp, dopo aver battuto in rimonta il tedesco Daniel Altmaier, nella tarda serata italiana di giovedì 10 febbraio, ha ceduto per 6-3 3-6 6-3, dopo oltre due ore di lotta con lo statunitense Jenson Brooksby, 21enne californiano di Sacramento, numero 54 del mondo e quarta forza del tabellone, tornato a giocare un evento del circuito maggiore dopo tre mesi.