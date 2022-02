Buenos Aires, Schwartzman elimina Munar e vola ai quarti

Diego Schwartzman si qualifica per i quarti di finale dell'Argentina Open, torneo Atp 250 con 686.700 dollari di montepremi sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (meglio noto come "Cattedrale del tennis argentino"), seconda tappa del Golden Swing in America Latina. L'argentino, numero 15 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, entrato in gara al secondo turno, si è imposto per 7-6 (2) 7-6 (4) sullo spagnolo Jaume Munar, numero 90 al mondo. Ai quarti di finale già si sono qualificati i due portacolori azzurri: toccherà a Fabio Fognini contro l'argentino Delbonis e Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Verdasco.