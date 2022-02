ROTTERDAM - Stefanos Tsitsipas si qualifica per le semifinali dell'"ABN AMRO World Tennis Tournament", torneo Atp 500 con 1.349.070 euro di montepremi che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il tennista greco, testa di serie numero 1, ha superato nei quarti l'australiano Alex De Minaur e per un posto in finale se la vedrà con il qualificato ceco Jiri Lehecka, autore dell'eliminazione di Lorenzo Musetti.