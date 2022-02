Fognini in giornata no: ko ai quarti di Buenos Aires

Fabio Fognini saluta ai quarti di finale l'Argentina Open, torneo ATP 250 con 686.700 dollari di montepremi che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la "Cattedrale del tennis argentino"), seconda tappa del "Golden Swing" in America Latina. Il 34enne di Arma di Taggia, n.40 del ranking e quarta testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno con il successo in due set sullo spagnolo Pedro Martinez, è stato sconfitto per 6-4 6-4, in un'ora e 36 minuti di gioco, dall'argentino Federico Delbonis, n.42 del ranking e 6 del seeding. Delbonis, per un posto in finale, se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, prima forza del seeding, che nei quarti ha liquidato l'argentino Federico Coria per 6-3 6-4.