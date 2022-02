Sonego manca la finale a Buenos Aires: vince Schwartzman

BUENOS AIRES (Argentina) - Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Sonego negli Open di Argentina, torneo Atp 250 che si chiude oggi sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club. In finale ci va il padrone di casa Diego Schwartzman che si impone per 7-5, 3-6, 6-2 dopo due ore e 56 minuti di partita. L'argentino fa suo il primo set, rubando due volte il servizio al tennista torinese, numero 22 del mondo e terza testa di serie del torneo. Nel secondo parte male Sonego, che si ritrova sotto per 3-0 prima di ribaltare il parziale con una filotto di sei games consecutivi. Nell'ultimo e decisivo set però Schwartzman non commette più errori e fa suo l'incontro. In finale, oggi, l'argentino affronterà il norvegese Casper Ruud.