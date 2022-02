Atp Rio 500, Berrettini guida il seeding

Sarà Matteo Berrettini la prima testa di serie del Rio Open, torneo Atp World Tour 500 dal montepremi di 1.815.115 dollari sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 25enne romano, n.6 Atp, che torna a competere dopo la semifinale agli Australian Open, attende il vincente del match tra il brasiliano Thiago Monteiro, n.104 Atp, e un altro qualificato. In tabellone presenti anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il 26enne di Torino, n.22 del ranking e sesta testa di serie, protagonista a Buenos Aires dove è stato eliminato in semifinale, debutterà contro il serbo Laslo Djere, n.56 Atp, già campione su questi campi nel 2019. Il 34enne di Arma di Taggia, n.40 Atp, dovrà invece vedersela con l'argentino Facundo Bagnis, n.76 Atp, mai affrontato in carriera.