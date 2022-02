Ranking Atp, top 10 invariata: Berrettini sesto, Sinner decimo

ROMA - Tutto invariato nella top ten della classifica Atp. Restano due i tennisti azzurri fra i primi dieci della classifica mondiale, ovvero Matteo Berrettini che si conferma al sesto gradino, suo best ranking e seconda miglior classifica Atp mai raggiunta in singolare da un italiano dall'introduzione del sistema di calcolo computerizzato (dopo la quarta posizione di Adriano Panatta nel 1976). Stabile al decimo posto pure Jannik Sinner, capace di entrare per la prima volta in top ten nel novembre scorso, a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani al momento del loro primo ingresso fra i primi dieci. Il serbo resta numero uno, seguito da Medvedev e Zverev. Quarto Tsitsipas, poi Nadal prima di Berrettini. Settimo Rublev, seguito da Ruud e Auger-Aliassime. Chiude la top-10 Sinner.