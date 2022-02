Ranking Wta: Barty leader, migliorano le azzurre

Le azzurre

Continuano a migliorare le portacolori azzurre nel ranking Wta, con l'ultima versione aggiornata oggi. Mantiene la leadership azzurra Camila Giorgi, che guadagna un posto ed è ora numero 29. Nuovo "best ranking" invece per Jasmine Paolini, entrata per la prima volta nella top 50 da due settimane, che sale altri due gradini e si attesta al numero 46. Guadagna posizioni pure Martina Trevisan, ritornata in top 100 subito dopo gli Australian Open, adesso numero 88 (+5). Primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese fa altri due passi in avanti e sale al numero 113.