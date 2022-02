Wta Dubai, Camila Giorgi esordirà contro Petra Kvitova

ROMA - Camila Giorgi debutta nel "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo WTA 500 con 703.580 € di montepremi, in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne di Macerata, n.29 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro la ceca Petra Kvitova, n.25 WTA, vincitrice di questo torneo nel 2013. La marchigiana è in vantaggio per 2 a 1 nei precedenti con la 31enne mancina di Biilovec dopo aver vinto quello più recente, lo scorso anno negli ottavi a Montreal quando poi Camila conquistò il titolo più importante della sua carriera.